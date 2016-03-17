Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2016, 06:36 — ИА Регнум.

Представители Американской академии кинематографических искусств и наук официально принесли извинения за «неуместные шутки в адрес азиатов».

factroom.ru Оскар

Спустя несколько дней после ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась 28 февраля, в адрес Киноакадемии было направлено официальное письмо с критикой в адрес организаторов церемонии, которые допустили пародийное изображение азиатов и шутки на эту тему, пишет «Сина синьвэнь».

Письмо подписано 25 деятелями искусства, в том числе Энгом Ли— двухкратным обладателем премии «Оскар» за лучшую режиссуру.

Поводом для недовольства стали действия ведущего шоу — Криса Рока, который во время церемонии вывел на сцену 3 детей азиатской внешности и представил их в качестве работников Киноакадемии, намекая на высокую работоспособность азиатских детей. В тот же вечер актер Саша Барон Коэн неоднократно шутил над представителями азиатских стран.

Совет управления Американской академии кинематографических искусств и наук выпустил заявление, согласно которому «Академия высокое оценивает обеспокоенность деятелей культуры и сожалеет, о том, что церемония вручения «Оскар» могла быть оскорбительной для кого-то».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, незадолго до церемонии вручения премии «Оскар» разразился еще один скандал, связанный с тем, что среди номинантов в этом году не было ни одного темнокожего актера.