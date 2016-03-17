Пекин, 17 марта, 2016, 05:20 — ИА Регнум.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол сообщил, что в 2015 г. Китай занял первое место в мире по снижению объемов выброса двуокиси углерода (CO 2 ).

threx.eu Углекислый газ

В прошлом году усилиями властей КНР выбросы CO 2 сократились на 1,5%.

«Снижение выбросов обуславливается сокращением использования угля в качестве основного источника энергии. Следует отметить, что реструктуризация китайской экономики в сторону менее энергоемких отраслей промышленности также положительно сказывается на экологии КНР», — заявил Фатих Бирол.

В 2015 г. электроэнергия, полученная при сжигании угля, составила менее 70% от общего объема произведенной энергии в Китае. За последние 5 лет потребление угля снизилось на 10%, пишет «Синьхуа».

"Китай постепенно отказывается от угля в пользу возобновляемых источников энергии, природного газа и атомной энергетики. В перспективе 5−10 лет экология КНР значительно улучшится», — отметил исполнительный директор Международного энергетического агентства.

Общемировой объем выбросов углекислого газа в 2015 г. составил 32,1 млрд тонн. Данный показатель практически не изменяется с 2013 г.