Москва, 17 марта, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Допинг-проба российской пловчихи, четырёхкратной чемпионки мира Юлии Ефимовой дала положительный результат на мельдоний. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник во Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Лаборатория

Уточняется, что проба была взята у 23-летней спортсменки во внесоревновательный период. В мае 2014 года Ефимова уже была дисквалифицирована на 16 месяцев после того, как в её пробе, взятой в октябре 2013 года, был обнаружен запрещённый препарат дегидроэпиандростерон. В случае если содержание мельдония в крови спортсменки подтвердится, ей грозит пожизненная дисквалификация за повторное нарушение антидопинговых правил.

На публикацию уже отреагировали во Всероссийской федерации плавания. «Официально сообщаем, что Всероссийская федерация плавания не давала информацию в СМИ о результатах допинг-проб Юлии Ефимовой», — сообщила пресс-служба организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мельдоний был обнаружен в допинг-пробах десяти российских спортсменов — конькобежцы Павла Кулижникова, биатлониста Эдуарда Латыпова, велогонщика Эдуарда Ворганова, фигуристки Екатерины Бобровой, теннисистки Марии Шараповой, шорт-трекистов Семён Елистратова и Екатерины Константиновой, волейболиста Александра Маркина и регбистов Алексея и Алёны Михальцовых.