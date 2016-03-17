Куньмин, Китай, 17 марта, 2016, 04:06 — ИА Регнум.

На строительной площадке в Куньмине произошло обрушение конструкций. Власти провинции Юньнань сообщают об 1 погибшем и 23 раненных.

kaleidoskopsva.ru Куньминь

По неустановленным причинам в Куньмине частично обрушилось строящееся здание. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили под завалами тело рабочего. В настоящий момент ведутся работы по разбору завалов, под которыми еще могут находится люди, пишет «Сина синьвэнь».

На месте происшествия работают спасатели и полицейские. Власти Куньмина сообщили, что специальная комиссия займется расследованием причин произошедшего.