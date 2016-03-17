Амман, 17 марта, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Автобус с палестинскими паломниками попал в ДТП на юге Иордании, в результате чего погибли 14 человек и ещё 36 человек пострадали, сообщает Associated Press.

Иордания

Авария произошла вечером 16 марта возле города Маан на юге страны. По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством.

Уточняется, что автобус с паломниками направлялся из Иордании в Саудовскую Аравию. Все обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.