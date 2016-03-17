Вашингтон, 17 марта, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама не планирует встречаться с лидером кубинской революции Фиделем Кастро в рамках визита в Гавану. Об этом сообщил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Бен Родс, передаёт телеканал RT.

lapatilla.com Фидель Кастро — лидер кубинской революции.

По словам советника, предложение о проведении такой встречи не поступало ни от американской, ни от кубинской стороны. В рамках поездки Барак Обама проведёт встречу только с главой государства Раулем Кастро, так как она более «подходит для межправительственного взаимодействия», отметил Родс.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Барака Обамы на Кубу запланирован на 20 марта. Американский президент проведёт на Острове свободы два дня.