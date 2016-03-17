Киев, 17 марта, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Более 30 тысяч жителей Одесской области выступили за отставку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с поста главы Одесской областной государственной администрации. Сбор подписей 3 марта инициировал депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов, передаёт УНИАН.

ИА REGNUM

По словам парламентария, Михаил Саакашвили «не сделал ничего за год своей работы» на посту губернатора. «Он не построил ни одного метра трассы Одесса — Рени, он провалил план по таможне, среди его советников коррупция, они вымогают деньги у предпринимателей. Вымогательство, взятки и коррупция — все то, чем известен Саакашвили», — заявил Голубов.

Напомним, 15 марта украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке Михаила Саакашвили с «открытой датой». При этом, отмечалось, что Порошенко ещё не определился с тем, кто заменит Саакашвили на посту главы Одесской области.

Однако пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко позднее опроверг данную информацию.