Тегеран, 17 марта, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Власти Ирана подвергают блокировке не только Facebook, Twitter и YouTube, но и международный портал «Яндекса» — yandex.com, пишет 17 марта газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Женщина в исламе

Как рассказала рассказал пресс-атташе посольства России в Иране Максим Суслов, причиной ограничения доступа иранская сторона называет возможность найти на портале информацию, «не отвечающую исламским ценностям».

«Есть специальная служба, которая занимается просмотром сайтов, она принимает решения о блокировке того или иного ресурса», — пояснил дипломат, отметив, что исламским ценностям не отвечают большинство сайтов, в том числе российских.

По его словам, помимо «Яндекса» в настоящее время в Иране заблокирован также сайт «ВКонтакте».

По информации источника издания, близкого к правительству, вопрос блокировки «Яндекса» обсуждался в октябре прошлого года на встрече министров связи России и Ирана, по итогам которой было заявлено о планах по открытию офиса российской компании в Тегеране.