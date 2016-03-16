Анкара, 17 марта, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Турция в ближайшие десять лет не сможет присоединиться к Европейскому союза из-за своей неготовности. С таким заявлением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

ИА REGNUM

«Турция в настоящий момент не готова к присоединению. Думаю, что и не будет в течение десяти лет», — приводит слова Юнкера телеканал RT.

Как отметил глава Еврокомиссии, ускорению процесса интеграции Турции в Европейский союз не способствуют даже тесные контакты Анкары с ЕС по проблеме беженцев.

Заявление Жана-Клода Юнкера прозвучало в преддверии открывающегося 17 марта двухдневного саммита Турция-ЕС, на котором должен обсуждаться миграционный кризис и пути его разрешения.