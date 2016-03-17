Доха, 17 марта, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Несмотря на все сомнения и споры, переговоры между членами ОПЕК и странами, не входящими в картель, состоятся. 17 апреля в столице Катара — Дохе — стороны обсудят вопрос заморозки объемов добычи нефти на уровне января этого года. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

ptzgovorit.ru Надежда

В переговорах примут участие примерно 15 стран. Их количество может измениться, пишет Neftegaz.ru, по различным причинам. Точная информация появится после того, как Катар как представитель ОПЕК разошлет нефтедобывающим странам приглашения, и они подтвердят намерение участвовать в переговорах.

Как заявил министр, все важные темы, касающиеся мирового нефтяного рынка, нефтедобывающие страны обсудят на встрече, включая и то, какой механизм будет предусмотрен для тех, кто не будет выполнять договоренности по заморозке. По словам Новака, предложений по этому поводу, скорее всего, много, однако пока рано говорить о каких-то конкретных мерах.

Глава Минэнерго РФ также сообщил, что в ближайшее время будут подготовлены документы для встречи: вероятнее всего, резолюция или совместное заявление. В этом документе, объяснил Новак, будут отражены планы стран относительно заморозки объемов добываемой нефти.

Что касается Ирана, то министр энергетики России отметил, что иранская сторона будет участвовать в переговорах. Ранее позиция этой страны стала камнем преткновения в вопросе по заморозке объемов добываемой нефти. Дело в том, что из-за введения антииранских экономических санкций страна значительно снизила объемы добычи нефти. И теперь, после того как США и ЕС объявили об отмене ограничительных мер, Иран, в свою очередь, намеревался нарастить объемы добычи до досанкционных объемов. В связи с жесткой позицией Ирана 14 марта Александр Новак ездил в Иран с официальным визитом.

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Напомним, что в феврале этого года по инициативе российской стороны четыре нефтедобывающие страны пришли к соглашению по поводу заморозки суточных объемов добычи черного золота. Среди этих стран — Саудовская Аравия, Россия, Катар и Венесуэла. Позже к этому решению присоединились еще несколько стран. Так, официально принять решение о заморозке можно будет, только если все страны — производители сырья присоединятся к этой инициативе. Например, Иран заморозит объемы добычи только тогда, когда в сутки будет производить по четыре миллиона баррелей. Уже в феврале производство увеличилось на 187,8 тыс. баррелей в день (то есть теперь 3,132 млн баррелей за сутки). Нарастили добычу также Саудовская Аравия и Кувейт.

Стоит отметить, что обсуждение возможных договоренностей о том, чтобы оставить добычу нефти на уровне января 2016 года, уже принесло первые плоды. Во всем мире объемы добычи нефти в феврале снизились по сравнению с январем на 0,21 млн баррелей в сутки (95,73 млн баррелей в сутки), об этом свидетельствуют данные ОПЕК. Производство топлива в странах — членах картеля в минувшем месяце упало в сутки на 174 тыс. баррелей — составляет 32,28 млн баррелей.

Как ранее писало ИА REGNUM, эксперты Forex отмечали, что для того, чтобы цены на нефть начали расти достаточно, помимо прочего, важны сообщения о переговорах по заморозке производства нефти. Именно это решение должно стать ключевым в вопросе стабилизации на международном нефтяном рынке. Поэтому, как сообщали специалисты, рынку важно видеть, что страны — добытчики сырья готовы к переговорам, а главное — заинтересованы в них. По состоянию на 23:30 16 марта стоимость черного золота марки Brent составляет $40,26 за баррель, ранее стоимость нефти упала до критической — $28,5 за баррель.