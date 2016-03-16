Москва, 16 марта, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило приезд в Москву государственного секретаря США Джона Керри на следующей неделе. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

neurope.eu Джон Керри — государственный секретарь США.

Сообщается, что сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепа США Керри. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Уточняется, что в соответствии с просьбой госсекретаря США достигнута договоренность о том, что Керри на следующей недели прилетит в Москву с рабочим визитом для продолжения переговоров по актуальным вопросам российско-американской повестки дня.

Во время разговора Лавров и Керри рассмотрели задачи координации действий между Россией и США, в том числе по военной линии, для того, чтобы закрепить в Сирии режим прекращения огня и пресекать его нарушения.

Напомним, накануне Керри сообщил, что планирует приехать в Москву на будущей неделе. Главной целью поездки главы американской дипломатии станет обсуждение ситуации в Сирии.

В Кремле не исключили, что может состояться встреча Керри с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.