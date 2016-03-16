Женева, Швейцария, 16 марта, 2016, 22:41 — ИА Регнум. Епископ Халдейской Католической Церкви Антуан Аудо заявил, что большая часть христиан-католиков провинции Алеппо готовы поддержать президента Сирии Башара Асада на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.

Католические чётки

«Около 80% халдейских католиков САР поддержат Асада, если он пойдет на переизбрание», — отметил он. Выступая на конференции в Женеве, монсеньор Аудо подверг критике «пропаганду» против сирийского лидера, опровергнув слухи о гонениях на христиан со стороны правительства в Дамаске.

Епископ также отметил, что продолжающийся смертоносный конфликт направлен на «дестабилизацию сирийского общества» и «развязывание конфессиональной войны». Он подсчитал, что до развязывания гражданской войны в САР проживало до 1,5 млн христиан, а в настоящее время этот показатель уменьшился до 500 тысяч.

Что касается провинции Алеппо, то христианское население края уменьшилось со 160 до 40 тысяч человек. Большинство граждан покидает Сирию из-за нарастающей угрозы терроризма и религиозного экстремизма, исходящих от ИГИЛ, резюмировал монсеньор Аудо.

По его словам, Дамаск являет собой модель мирного сосуществования христиан и мусульман, а сложившаяся кризисная ситуация «импортирована извне».