Каир, 16 марта, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Египетский президент пообещал, что следователи будут работать «день и ночь», чтобы найти виновных в насилии и убийстве итальянского студента. Абдель Фаттах ас-Сиси настаивает на том, что преступление не должно причинять ущерб финансовым и политическим отношениям Италии и Египта, передает Associated Press.

arabi-press.com Ас-Сиси — Президент Египта

Прямое обращение Ас-Сиси семье погибшего студента Джулио Регени стало первым комментарием египетского правительства по данному инциденту.

«Я обещаю, что мы придем к истине, что мы будем работать с итальянскими властями, чтобы восстановить справедливость и наказать преступников, убивших вашего сына», — цитирует Ас-Сиси итальянская газета La Repubblica.