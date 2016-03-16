Москва, 16 марта, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Российская Федерация не исключает, что нынешние украинские власти готовят очередную силовую попытку возвращения Донбасса. Такое заявление сделал в интервью журналистам статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он заявил, что Москва надеется на благоразумие Киева и верит, что очередной силовой попытки захвата Донбасса не будет. «Хотя, скажу честно, те мероприятия, которые проводят украинские вооруженные силы в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе ротация военных, укрепление силовой составляющей, говорят о том, что, видимо, военный сценарий далеко не исключается», — отметил Карасин.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в интервью турецкому телеканалу заявил, что Донбасс вернется в состав Украины в течение года. При этом украинский президент утверждал, что речь идет о мирном возвращении.

Стоит отметить, что вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик регулярно фиксируют наращивание группировки ВСУ на линии фронта в Донбассе. Также в последнее время украинские силы стали чаще нарушать режим прекращения огня.

Что касается заявления Порошенко о мирном возвращении Донбасса, то МИД РФ ждет после этих слов хоть каких-то реальных действий. Согласно Минским соглашениям, Киев должен провести конституционную реформу, но это дело не сдвинулось ни на йоту.