Берлин, 17 марта, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Первый энергоблок немецкой атомной электростанции «Гронде» достиг самой большой в мире выработки для ядерного реактора. Об этом 16 марта сообщает издание Nuclear.ru.

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Как пишет портал, за тридцать два года первый энергоблок на станции в общей сложности выработал 350 млрд киловатт-часов электроэнергии. Этот показатель является самым высоким среди всех мировых ядерных энергоблоков.

АЭС «Гронде» была запущена в 1985 году на реке Везер в федеративной земле Нижняя Саксония. Работает на реакторах типа PWR мощностью 1430 МВт. Станция имеет всего один реактор, срок работы которого заканчивается в конце декабря 2021 года, в этом году заканчивается срок службы всех АЭС в Германии по решению правительства страны в связи с аварией на Фукусиме-1. Однако явным преимуществом этого реактора является возможность использования на нем МОХ-топлива.

Несмотря на то, что Германия является индустриальной страной, из-за позиции немецких экологических организаций АЭС «Гронде» была заблокирована в 2012 году. Тогда экологи-активисты организовали палаточный лагерь при въезде на территорию станции, пытаясь воспрепятствовать перевозке МОХ-топлива. Масло в огонь подлили местные фермеры: они на тракторах приехали поддержать экологов.

В акции приняло участие около 150 человек. В итоге груз и топливо все же было доставлено на станцию, а полиция задержала троих участников протестного митинга. Все это происходило на фоне трагедии на японской Фукусиме-1, произошедшей 11 марта 2011 года.

Напомним, что ядерная энергетика в Германии составляет 16% всей производимой энергии в стране. В 1969 году в стране была запущена первая АЭС. С того времени по 2008 год было построено примерно 110 ядерных установок. Однако в 2007 году особо активно начались споры о том, когда стоит закрывать станции. Начиная с 2011 года, в Германии решением Федерального правительства было оставлено лишь девять энергетических блоков на восьми АЭС. К 2022 году в Германии не должно остаться ни одной АЭС, такое решение было принято из-за трагедии в Японии. После этого все 100% электроэнергии должны будут производить другие источники энергии, включая естественные, что для такой индустриальной страны как Германия будет весьма проблематично.