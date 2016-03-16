Новосибирск, 16 марта, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Матч 26-го тура Футбольной национальной лиги между новосибирской «Сибирью» и армавирским «Торпедо» завершился массовой дракой. Игра проходила сегодня, 16 марта в Новосибирске.

fc-sibir.ru Сибирь — Торпедо

В ворота «Сибири» во время встречи было назначено аж три пенальти, из которых «Торпедо» смогло реализовать только два. При этом новосибирцы два раза поразили ворота «Торпедо».

Когда на 90-й минуте армавирцы пробили третье пенальти и сравняли счет, футболист сибиряков Александр Макаренко ударил по ногам Никиту Глушкова, что спровоцировало стычку футболистов обеих команд, которые в полных составах прибежали к центру поля. Началась драка стенка на стенку.

Судья еле-еле смог разнять дерущихся предъявляя им карточки. Желтую получил игрок «Сибири» Александр Харитонов, а по красной карточке записали на своей счет футболисты обеих команд: Роман Беляев и Никита Глушков.

Очевидицы считают, что судейство 35-летнего Игоря Низовцева, который назначил два довольно спорных пенальти и зачем-то продлили второй тайм на 4 минуты, было непрофессиональным.

Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза проведет внеочередное заседание из-за этой драки.