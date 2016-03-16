Минск, 16 марта, 2016, 20:22 — ИА Регнум. ВВП Белоруссии в январе-феврале 2016 года снизился до 141,5 трлн белорусских рублей или на 4% к уровню такого же периода прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Цитата из к/ф «Детство Горького». реж Марк Донской. 1938. СССР Обнищание

По данным Белстата, объём промышленного производства в январе-феврале по сравнению с таким же периодом 2015 года упал на 5,6% до 121,5 трлн белорусских рублей, а объём сельхозпроизводства вырос на 2,4% до 12,7 трлн белорусских рублей.

Инвестиции в основной капитал рухнули почти на четверть — до 11,9 трлн белорусских рублей (-24,6% к уровню прошлого года). По таким видам экономической деятельности, как «Горнодобывающая промышленность достигнут уровень 98,3% прошлого года, «Обрабатывающая промышленность» ‑ 93,6%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» ‑ 101,5% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» ‑ 91,8%, — сказано в официальном сообщении.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Белоруссии в январе 2016 года снизились на 5,7% к уровню января 2015 года. К таким доходам относятся денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

«В общем объёме денежных доходов оплата труда занимает 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25,9%, доходы от собственности и прочие доходы — 6,4%», — уточнили в статкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года ВВП Белоруссии упал на 3,9% при том, что Александр Лукашенко прогнозировал его рост. На 2016 год он запланировал рост ВВП не менее чем на 0,3%. Реальные располагаемые денежные доходы населения Белоруссии за 2015 год упали на 5,9%. Кризис в Белоруссии длится третий год.