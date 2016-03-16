Симферополь, 16 марта, 2016, 20:19 — ИА Регнум. На торжественном собрании в Симферополе в честь второй годовщины крымского референдума о присоединении Крыма к России сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ впервые лично исполнила гимн «Крымской весны» — песню «Крым вернулся домой», слова и музыку к которой написала сама (исполняет ансамбль песни и пляски Черноморского флота). Об этом сенатор рассказала корреспонденту ИА REGNUM после концерта.

Иван Айвазовский. Ночь в Крыму

«Сегодня на торжественном мероприятии я по просьбе моих боевых товарищей исполнила «Крым вернулся домой» вместе с ансамблем песни и пляски Черноморского флота. Раньше я не решалась, но вот сегодня исполнила», — рассказала Ковитиди.

Своими боевыми товарищами она считает нынешних главу республики Сергея Аксёнова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова и полномочного представителя президента России в КФО Олега Белавенцева.

«У нас единый дух, мы все на таком подъёме И Сергей Валерьевич, и Владимир Константинович, и Олег Евгеньевич — все мы боевые товарищи. Естественно, мы собрались и праздновали этот день как день победы. Ведь в Крымскую весну мы фактически все были на военном положении», — сказала Ольга Ковитиди.

По её мнению, в дальнейшем 16 марта крымчане должны отмечать с таким же размахом, как День Победы. «Для меня это такой же праздник как День Победы. И я уверена, что придёт время, и крымчане будут его праздновать именно как день нашей победы и возвращения домой в Россию», — подчеркнула она.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что день крымского референдума для него такой же праздник, как День Победы. «Для меня лично этот день — самый главный праздник в Республике Крым наравне с Днём Победы. Я считаю, что этот день достоин того, чтобы проводить празднование в таком формате, когда все люди действительно чувствуют гордость за всю страну, любят свою страну, верят своему президенту», — сказал он.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России. Согласно официальным данным, в Крыму 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, а в Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.