Москва, 16 марта, 2016, 20:41 — ИА Регнум. В Москве в «Парке Легкнд» состоялось торжественное открытие стелы обратного отсчета до старта чемпионата мира по хоккею. В церемонии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк и генеральный директор квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Торжественное открытие стелы обратного отсчета до старта чемпионата мира по хоккею в Москве

«Ледовый дворец Парка Легенд примет московскую часть чемпионата мира и станет местом притяжения хоккейных болельщиков со всего мира», — сообщили организаторы мероприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первые покупатели билетов на чемпионат мира по хоккею в Москве

На открытии стартовала продажа билетов на все одиночные матчи столичной части чемпионата мира.

Напомним, в Москве с 6−12 мая пройдет чемпионат мира по хоккею.