Орел, 16 марта, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Птицефабрика в Ливенском районе Орловской области прекратила работу — предприятие закрыто с 1 марта.

artfile.ru Птицефабрику закрыли

Как пояснил бывший директор ООО «Вианд» Игорь Тимофеев местному изданию «Уездный город», пока речь идет о приостановке производства на полтора-два месяца.

Однако, пишет издание, 12 цехов, подсобные помещения закрыты, вся продукция вывезена. 25 работников фабрики — уволены, уже известно, что они встали на учет в центре занятости.

Причина приостановки — отсутствие рентабельности. «Проблема в том, что стало невыгодно выращивать птицу. Цены поднялись на все, а рыночная цена на мясо птицы осталась на том же уровне. Работать в убыток нельзя!» — отметил Тимофеев.

Между тем, как отмечает ИА REGNUM, Орловская область существенно отстает от соседей по Центральному Черноземью в части развития животноводства. Более того, согласно данным Орелстата за январь — ноябрь 2015 года производство мяса скота и птицы по сравнению с тем же периодом 2014 года снизилось на 1,2%, производство молока упало на 1,5%, а производство куриных яиц снизилось на 7,5%.

В январе 2016 года, согласно данным Орелстата, производство мяса, в том числе птицы, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем, упало сразу на 35,4%, правда, по сравнению с январем прошлого года выросло на 16%. Производство молока по сравнению с декабрем подросло на 5,2%, а вот производство яиц за месяц снизилось на 11,3%