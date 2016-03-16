Симферополь, 16 марта, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Право сильного и политическая целесообразность являются главными и часто единственными принципами построения «системы международных отношений». Так было всегда, и так будет в обозримом будущем. Несмотря на это, ссылок на эти вечные и нерушимые принципы не найти в официальных документах, их нельзя узреть воочию, ведь весь мир делает вид, что их не существует.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Ровно два года назад, 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма. Это событие стало поворотным и определяющим для региона и двух миллионов его жителей. Оно стало символом новой внешней политики России и вот уже два года является камнем преткновения между нашей страной и объединенным Западом.

Bogomolov.PL Плакат в поддержку референдума 16 марта 2014 года в Симферополе

По официальным данным, в референдуме приняло участие 1 548 387 человека, из которых 1 485 043 проголосовали за присоединение Крыма к Российской Федерации на правах субъекта. По данным критиков референдума, имели место масштабные подтасовки, а даже если их и не было, то все равно референдум не имеет силы потому, что не соответствует…

Прошлое, как бы ни хотелось это изменить историкам, непознаваемо, а статистика, оказываясь под давлением мощных политических сил, часто принимает нужную им форму. Хотя прошло всего лишь два года, вряд ли общественность может быть уверена, что знает всю правду о крымском референдуме. Известны лишь позиции заинтересованных сторон.

Россия в кои-то веки, начав использовать давно излюбленные всеми мировыми игроками приемы, ведет схватку политического дзюдо за легитимацию присоединения Крыма, одевая свое право сильного и политическую целесообразность в тогу права народов на самоопределение и демократической процедуры.

kianews.com.ua Сегодня судьба Крыма решается не на поле боя, а на Референдуме. Митинг в поддержку референдума в Симферополе. Март 2014

Запад же, напротив, пытается использовать сложившуюся на татами ситуацию, чтобы обратить сильный ход Путина против него, и маскирует свое право сильного и свою политическую целесообразность за ширмой принципов сохранения территориальной целостности и невмешательства в дела суверенного государства.

Нет сомнений, что, сложись ситуация по-другому, игроки тут же поменялись бы наборами аргументов и с той же страстью начали бы хлестать друг друга теми принципами, от ударов которыми еще сами не очень оправились.

Мы живем в информационную эру, когда даже тайные операции стало выгодно проводить настолько тайно, чтобы об этом обязательно узнали абсолютно все. В геополитической схватке, последний мощный приём в которой был проведен два года назад, мы присутствуем в качестве зрителей и как таковые не можем не видеть, что костюмы и дипломатическая вежливость, щедро присыпанная протоколом и ссылками на документы и принципы разной степени сомнительности, уже не могут скрыть звериного оскала и натянутых до предела жил.

Иван Армашевский sebastopol.co.ua Россия и Севастополь неразлучны навек!

То, что начиналось, как очередное цивилизованное спортивное состязание, переросло в смертный бой. Сильный столкнулся с сильным, и у них мало места для компромисса. Может быть, российский Крым — это и есть минимальная формула компромисса.