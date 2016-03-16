Москва, 16 марта, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В Армении дочку РЖД — компанию «Южно-Кавказская железная дорога» обвинили в необоснованном повышении тарифов на грузоперевозки.

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Госкомиссия Армении по защите экономической конкуренции считает, что Южно-Кавказская железная дорога нарушила доминирующее положение на рынке грузоперевозок Армении.

По словам главы комиссии Артака Шабояна, в результате проведенного исследования и на основе проверок в ЮКЖД выяснилось, что компания периодически меняет цены на грузоперевозки, что может считаться злоупотреблением доминирующего положения на рынке. Так, в частности, с апреля 2015 года компания ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» повысила цены на транспортировку нефтепродуктов на 16%, объяснив это убытками в 9 млрд драмов (около $18 млн).

Шабоян также обвинил ЮКЖД в том, что она не следует требованиям законодательства Армении по закупкам, завышает инвестиции, включая в их структуру, например, такие расходы, как на благоустройство и озеленение территории, фиктивно проводит тендеры, признавая победителем претендентов, предлагающих более дорогие услуги.

«Комиссия применила все необходимые меры в отношении компании, после чего направила все материалы в российскую Федеральную антимонопольную службу, поскольку ЮКЖД является дочерней компанией Российских железных дорог», — сказал Шабоян.

Скорее всего, Шабоян, который представлял в парламенте Армении результаты деятельности за 2015 год, рассказывал о событиях минувшего года, так как еще в ноябре глава ФАС России Артемьев заявлял, что может быть начато расследование ситуации с закупками, которые проводила Южно-Кавказская железная дорога, после запроса из Армении.

В сообщении ФАС от 23 ноября 2015-го приводились слова главы антимонопольного регулятора Армении, который заявил, что его ведомство усмотрело нарушения конкуренции при проведении закупок ЮКЖД. «Я попросил Игоря Юрьевича Артемьева, и мы передадим это дело в российский антимонопольный орган, обсудить эти вопросы с российской стороны, с РЖД», — говорилось в сообщении ФАС.

«Мы с большим удовольствием примем эту информацию, будем проводить соответствующие исследования вопроса. Если нужно — проведем соответствующее расследование этого вопроса», — ответил ему тогда Артемьев.

Он указал, что антимонопольное ведомство вначале будет рассматривать экономическую составляющую проблемы. Однако, если будут выявлены факты нарушения законодательства единого экономического пространства или законов России, служба примет меры антимонопольного регулирования.

«Мы видим сегодня, как они (ЮКЖД — ИА REGNUM) проводили закупки — это, конечно, недопустимо», — добавил глава ФАС РФ.

В российской прессе уже звучат предположения о том, что власти Армении продолжают давление на российских инвесторов. «Вслед за прошлогодними претензиями к тарифной политике подконтрольных «Интер РАО» «Электросетей Армении», которые привели к продаже актива, проблемы возникли и у ОАО «РЖД», — пишет «Коммерсантъ».

По просьбе издания, комментируя сложившуюся ситуацию с «дочкой» РЖД, глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что концессия железнодорожной сети Армении была для ОАО «РЖД» в значительной степени политическим проектом.

«Всякое резкое повышение тарифов, инициируемое иностранным хозяйствующим субъектом, воспринимается как давление на суверенитет, полагает господин Бурмистров. Это следовало бы принимать во внимание, повышая тарифы, говорит он, и подобные вопросы следует решать заранее в тесном взаимодействии с местным антимонопольным регулятором», — заявил эксперт.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» — 100% дочерней компания ОАО «Российские железные дороги», которая осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Согласно концессионному договору, который был подписан в феврале 2008 года, железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД сроком на 30 лет с правом пролонгации на 10 лет.