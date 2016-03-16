Москва, 17 марта, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий обязанность больниц информировать близких умершего о намерении изъятия органов или тканей для трансплантации, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Если после такого информирования близкие не воспользуются своим правом и не заявят в установленном порядке о несогласии на изъятие органов для трансплантации, то учреждение здравоохранения уведомляет их о факте изъятия органов или тканей, основываясь на презумпции согласия.

Операционная

Законопроект позволит в дальнейшем исключить претензии к учреждениям здравоохранения со стороны близких умерших доноров, основанные на фактах отсутствия информации об изъятии органов для трансплантации, отметил один из авторов депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарии внесли законопроект после решения Конституционного суда (КС), подтвердившего законность изъятия органов для трансплантации после смерти человека без согласия его родственников. Возобновилась дискуссия о нормах регулирования в сфере трансплантологии, а именно о вопросах информирования близких потенциального донора органов. «Очевидно, что это сложный, комплексный вопрос на стыке медицинской науки, юриспруденции и биоэтики», — отмечает депутат.

В КС обратились близкие скончавшейся в больнице Алины Саблиной, сердце, почки и другие внутренние органы которой были изъяты без их ведома, потребовав признать неконституционными соответствующие нормы закона «О трансплантации органов». Статья 8 закона предполагает презумпцию согласия на изъятие органов и тканей у трупа, однако прописывает, что оно не допускается, если «при жизни данное лицо либо его близкие родственники заявили о своем несогласии на изъятие его органов». По мнению КС, презумпция согласия на изъятие органов имеет целью развитие в стране донорства и трансплантации и Конституции не нарушает.