Краснодар, 16 марта, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Летчики, принимавшие участие в военной операции в Сирии, вернулись в Краснодарский край. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 16 марта, сегодня на аэродроме в Приморско-Ахтарске приземлились четыре борта. Шестерых летчиков встречали глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Юрий Бурлачко, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Галкин.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Губернатор Кубани поприветствовал офицеров, отметив, что они с честью и достоинством выполнили миссию миротворческую в Сирии.

«Своим примером вы доказали, что невыполнимых задач для российской армии в борьбе с международным терроризмом не существует. С такими героями, с такой армией стране ничего не страшно», — добавил Кондратьев, обращаясь к летчикам.

Каждому участнику боевых действий в Сирии глава края вручил памятные часы.

Также по теме: Под Воронежем приземлилась первая группа бомбардировщиков Су-34 из Сирии

Напомним, военная операция, которая стартовала по просьбе президента САР 30 сентября прошлого года, близка к завершению. Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта 2016 года. Как сообщало ИА REGNUM, накануне первая группа истребителей-бомбардировщиков Су-34, участвовавших в военной операции в Сирии, приземлилась на авиабазе под Воронежем. Перед посадкой боевые воздушные суда пролетели над аэродромом в парадном строю на малой высоте. Самолёты будут вылетать из Сирии группами, а после пересечения границы с Россией направляться каждый к своему аэродрому постоянной дислокации.

Добавим, что завтра, 17 марта, президент России Владимир Путин вручит государственные награды военнослужащим и специалистам военно-промышленного комплекса, которые отличились в ходе выполнения спецзадач в Сирии. На мероприятие приглашены более 700 солдат и офицеров Воздушно-космических сил, Сухопутных войск и Военно-морского флота, а также представители военно-промышленного комплекса.