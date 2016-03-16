Вашингтон, 16 марта, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Главнокомандующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт предупреждает о глобальных последствиях потери доступа к Южно-Китайскому морю, передает Associated Press. Это «не военно-морская проблема», заявил адмирал. По его словам здесь речь идет о влиянии на мировую экономику и международном праве.

deedavee easyflow Карта Южно-Китайского моря

Свифт считает обоснованным возвращение США в регион спустя 70 лет после установления безопасности и стабильности по окончанию Второй мировой войны.

В то время как Соединенные Штаты наращивает военное присутствие в регионе в контексте «поворота в Азию», адмирал считает, что Вашингтону нельзя распыляться. Например, он полагает нецелесообразным увеличение сил ВМФ в отдельных странах, как Австралия. «Там нет реальной необходимости, на самом деле они становятся финансовой нагрузкой. … Это не то, что я хотел бы поддержать», — сказал Свифт.

В регионе Южно-Китайского моря растет напряжение с тех пор, как Китай начал сооружать там искусственные острова. Соседние страны, как Филиппины, Австралия, Вьетнам, а также США опасаются, что КНР разместит на островах системы ПРО. Под предлогом обеспечения безопасности международного судоходства Пентагон отправил в регион свои военные корабли, вызвав тем самым недовольство Пекина.