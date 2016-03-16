Киев, 16 марта, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Бои под Авдеевкой в Донбассе не дают Украине надеяться на гарантированное мирное разрешение конфликта, заявил президент страны Петр Порошенко в Киеве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Порошенко обратился к бойцам Нацгвардии со словами о том, что не может им сейчас обещать возврата к мирной жизни.

«Ситуация на фронте аж никак не дает нам оснований для самоуспокоения. Бои которые сейчас ведутся в районе промзоны около Авдеевки, сосредоточение вражеских вооруженных формирований вместе с танками, артиллерией, аж никак не дает нам оснований надеяться на гарантированное мирное развитие событий», — сказал Порошенко.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донетчине подразделения ВСУ 210 раз обстреляли позиции ВС ДНР, совершив 38 нарушений режима тишины.