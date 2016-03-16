Рига, 16 марта, 2016, 19:11 — ИА Регнум. 7 апреля 2016 года Сейм Латвии готовится в окончательном чтении утвердить поправки к Уголовному кодексу, которые вводят понятие «ненасильственная деятельность против интересов Латвии». Президент Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс выступил с резкой критикой этой законодательной инициативы, сообщает портал Ves.lv.

Эдвард Мунк. Крик. Фрагмент

«Если к власти у нас придут люди, которые будут очень пунктуально понимать все, что написано в этих поправках, то на 20 лет как минимум посадят всех, кто хоть на йоту будет оступать от независимости и суверинитета Латвии. Взять наших депутатов в Брюсселе. Да их всех можно сразу сажать в тюрьму, если они хоть в чем-то пойдут на уступки вразрез интересам страны. Да и всех остальных, кто ездит по чужим посольствам и рассказывает про Латвию представителям других государств. Это же 1937-ой год, товарищи! Даже в той же сталинской 59-й статье было все более четко расписано, чем в нынешних поправках. То есть нас всех ждет СССР в квадрате», — заключил Юрис Пайдерс.

Напомним, Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за антигосударственные действия в формате так называемой «гибридной и информационной войны». В частности статья 80-я будет звучать так: «Деятельность, направленная против государственной независимости Латвийской Республики или ее суверенитета, или деятельность, направленная на разрушение ее территориального единства, свержение государственной власти или изменение государственного строя, — наказывается лишением свободы до восьми лет».

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