Москва, 16 марта, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри заявил, что власти его страны надеются на восстановление авиасообщения с Российской Федерацией до начала лета текущего года. Об этом он заявил сегодня, 16 марта, сообщает агентство Sputnik.

Зал ожидания

Шукри заявил, что Каир очень надеется на скорейшее восстановление авиасообщения с Российской Федерацией. «Мы надеемся, что авиаперелеты будут восстановлены до лета», — сказал министр в ходе встречи со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. Он добавил, что Египет хочет заключить соответствующее соглашение между египетским и российским правительствами по возобновлению полетов как можно скорее.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что восстановление авиасообщения между Россией и Египтом не займет много времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданское авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено осенью 2015 года после террористического акта на борту пассажирского самолета А-321 авиакомпании «Когалымавиа». На этом самолете российские туристы возвращались в Санкт-Петербург после отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.