Вильнюс, 16 марта, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Реагируя на сказанный сегодня, 16 марта, комментарий представителя Международного валютного фонда, который предлагает приостановить повышение минимальной месячной зарплаты, которую в последние годы увеличивали довольно часто, председатель Рабочей партии, член Европарламента Валентинас Мазуронис говорит, что предложение МВФ полно противоречий, а ММЗ должна увеличиваться и достигнуть 437 евро, сообщили ИА REGNUM в Рабочей партии.

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«Предложение представителя МВФ по меньшей мере странно и не совсем адекватно — якобы мы должны уменьшать неравенство доходов людей, но ММЗ поднимать не нужно. Предлагается продолжить реформу трудовых отношений, но как ее последовательно осуществлять, чтобы не пострадала ни одна сторона — тоже неясно. Словом так и так не делайте, а как делать — неизвестно», — сказал Мазуронис.

Член ЕП также выражает сожаление в связи с тем, что такие «сомнительные» рекомендации МВФ премьеру показались полезными, и он обещает «учесть их». «МВФ не дает рекомендаций, как нужно увеличивать доходы граждан Литвы, которые самые низкие среди соседних стран и во всем ЕС. Досадно, что премьер, получив такое предложение-комментарий, принимает его, словно манну. Но я уверен, что довольно издеваться над жителями Литвы и ждать, пока их терпение кончится и они уедут. С такой позицией ни я, ни Рабочая партия не согласится», — сказал политик.

Напомним, миссия МВФ в Литве, которая сегодня завершила свою работу по оценке экономики страны, рекомендовала не повышать минимальную зарплату.