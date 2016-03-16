Москва, 16 марта, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Компания «Нон-Стоп Продакшн» представила первый трейлер исторической драмы «Дуэлянт» Алексея Мизгирева. Как сообщили в пресс-службе кинокомпании, ролик появился в сети 16 марта, а сам фильм будет запущен в российский прокат 29 сентября.

kinopoisk.ru Съемки фильма «Дуэлянт»

Съёмки фильма начались в августе нынешнего года.

В основе фильма — дуэль — ритуал защиты чести, с присущим ему жесткими правилами и порядками. Действие происходит 1860 году. Отставной офицер Яковлев (Петр Федоров), поистине «заговоренный от пули», стреляется на дуэлях за большие деньги. Выходя на бой вместо других людей, герой таким образом мстит давним врагам, из-за которых когда-то был лишен титула и сослан в Сибирь.

В отличие от европейской традиции, русская дуэль всегда была не просто поединком двух противников, но, скорее, спором с фортуной. Яковлев — персонаж, бросающий вызов судьбе и во многом наследующий традиции романтического героя, созданного русской литературой. По словам продюсера Александра Роднянского, в картине прослеживаются мотивы приключенческих романов Александра Дюма, характеры героев Михаила Лермонтова, атмосфера из книг Фёдора Достоевского.

Фильм снят при поддержке Walt Disney Pictures и Sony Pictures Entertainment. Продюсерами выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Главные роли исполняют Петр Федоров («Ёлки 2»), Владимир Машков («Идиот»),Сергей Гармаш («12»), Мартин Вуттке («Бесславные ублюдки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн» выпустила в сеть первый рекламный тизер картины.