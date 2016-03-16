Греф призвал «не охотиться за блохами» при борьбе с коррупцией
Москва, 16 марта, 2016, 18:48 — ИА Регнум. В подведомственных Минэнерго ГУПах коррупция легко искоренима. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил председатель общественного совета, президент «Сбербанка» Герман Греф во время заседания совета при Минэнерго.
«Насколько я понимаю, что министерство относительно небольшое, у вас там не так много точек. Можно, конечно, охотиться за блохами, но не думаю, что это интересно… В разных ГУПах надо померить коррупционный потенциал… Потом каждому из ГУПов надо посмотреть, что является носителем этого потенциала, и затем предложить два-три механизма по каждому из них, потому что они будут разные, чтобы их побороть, и индикаторы измерения. Вот и вся история», — сказал Греф.
«Самая большая, думаю, проблема для всех — это монополии в отрасли. Это серьезная история», — указал он. Греф предложил подготовить карту «коррупционноемкости» Минэнерго и детально проанализировать по меньшей мере 20% рисков.
Отчет министерства по реализации антикоррупционного плана, который общественный совет принял к сведению, Греф назвал бюрократическим.