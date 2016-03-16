Стамбул, Турция, 16 марта, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Турции ничего не стоит справиться с нелегальной миграцией в Европу, считает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Сделки в стамбульском микрорайоне Аксарай начинаются с самого утра и длятся до заката солнца. Его местные люди прозвали «площадью контрабанды». Готовящиеся к переезду в ЕС семьи запасаются спасательными жилетами, в том время как контрабандисты договариваются по телефону о логистике в Грецию.

Один из сирийских беженцев по имени Али, который участвует в бизнесе в роли официанта, говорит, что каждый желающий нелегально перебраться через Турцию в Старый Свет должен пройти через «врата» Аксарая. «Идите в любой магазин или кафе в Аксарае и скажите, что вы хотите попасть в Европу — вы получите миллион предложений», — говорит Али.