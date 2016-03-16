Ростов-на-Дону, 16 марта, 2016, 18:33 — ИА Регнум. «Никто никаких задач перед командой не ставил и не озвучивал. Мы двигаемся от матча к матчу. Зная наши финансовые проблемы, как вообще могут быть поставлены какие-то серьезные задачи?» — недоумевает главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев. Его слова ИА REGNUM привели в пресс-службе футбольного клуба «Ростов» 16 марта.

fc-rostov.ru Курбан Бердыев

По имеющейся информации, игроки «Ростова» также не обсуждают задачи на остаток сезона. Полузащитник команды Дмитрий Полоз в своем интервью клубному сайту сказал: «Мы осторожно относимся к таким разговорам, никто не витает в облаках. Еще никто ничего не сделал. Впереди долгий путь и серьезная борьба в турнирной таблице».

Такой ответ рулевого желто-синих появился после того, как в интервью ТАСС известный предприниматель Иван Саввиди, который не раз оказывал спонсорскую помощь команде и три компании которого стали спонсорами «Ростова», отметил, что задачей команды является победа в российском чемпионате России. Кроме того, по его словам, коллектив может попробовать выступить в Лиге чемпионов УЕФА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас «Ростов» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе команды 40 очков. Столько же у ближайших соперников — столичного ЦСКА. У коллектива Леонида Слуцкого дружина Бердыева выиграла встречу, прошедшую в рамках 20-го тура со счетом 2:0.

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