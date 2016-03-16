Воронеж, 16 марта, 2016, 17:39 — ИА Регнум. С инициативой о внесении в областную думу проекта закона «О безнадзорных животных на территории Воронежской области» выступили депутаты гордумы — решение было единогласно поддержано на заседании 16 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

torange.biz Бездомная собака

Как пояснили в пресс-службе, предлагаемый законопроект должен регламентировать отлов, стерилизацию и вакцинацию животных, которые оказались на улице без сопровождения хозяев. В действующем законодательстве предлагается направлять таких животных в приют, однако в регионе таких приютов — ни государственных, ни частных, действующих на официальном уровне — нет.

Проектом закона отловленных животных предлагается передавать собственникам либо «возвратить на прежнее место обитания», то есть вновь выпустить на улицу.

Впрочем, на воле окажутся не все: «В случае, если животное является по ветеринарным показателям больным, проявляет беспричинную агрессию, допускается умерщвление», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, городские депутаты предлагают дополнить областной закон статьей, обязывающей владельцев «земельных участков, зданий, строений, сооружений обязаны принять меры, направленные на исключение нахождения безнадзорных животных на указанных участках и помещениях».

Согласно данным, которые приводили в правительстве региона в феврале этого года, сегодня на улицах населенных пунктов области живут около 30 тысяч бездомных собак и кошек. Медики констатируют, что за прошлый год выросло число людей, пострадавших от укусов животных. Около 50% таких случаев приходится именно на бездомных животных. Год назад количество бездомных собак и кошек только в Воронеже оценивалось в семь-восемь тысяч. Для отлова и стерилизации всех животных в городе, по подсчетам чиновников, на тот момент было необходимо 72 млн рублей.

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В 2016 году для предоставления субвенций органам местного самоуправления на отлов и содержание безнадзорных животных из областного бюджета запланировано выделение чуть более пяти миллионов рублей. Такая же сумма выделялась и в прошлом году.

Однако основная проблема — это теперь признают и власти — отсутствие в регионе официальных приютов для бездомных животных. Пока этим занимаются лишь частные лица, неравнодушные к судьбе животных.

Впрочем, в конце 2015 — начале 2016 года мэрия Воронежа, в котором наиболее остро ощущается проблема бездомных животных, распространила информацию о планах администрации города по созданию приюта. Была разработана концепция приюта, который сможет принять до 500 животных, было дано поручение подыскать земельный участок под его размещение.

Однако, судя по предложению депутатов, в гордуме сомневаются, что такой приют в городе появится в скором времени.