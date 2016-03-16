Анкара, 16 марта, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оружие западного, американского и российского происхождения попадает в руки сепаратистов из Рабочей партии Курдистана (РПК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостайна

Об этом со ссылкой на выступление Эрдогана пишет ABC News. По словам президента, вооружение было конфисковано у РПК, партии Демократический союз (PYD) и его боевого крыла — Отряды народной самообороны (YPG). Последние два находятся на территории северной Сирии.

В своем обращении в Анкаре Эрдоган также отметил, что отвергает какую-либо форму самоуправления для курдов в Турции.