Ярославль, 16 марта, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Фестиваль межнационального кино «Рукопожатие» открылся в ярославском Концертно-зрелищном центре. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, тематика фестиваля связана с межнациональными и межконфессиональными проблемами.

ИА REGNUM

В программе показ 5 документальных и 10 художественных лент. После просмотров зрители смогут пообщаться с создателями фильмов.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта Элла Митина, вход на сеансы будет свободным. Среди фильмов выделяется криминальная комедия «Ч\б» с Сергеем Маковецким. Это история мелких жуликов Ярослава и Нурика, при том, что первый ненавидит Кавказ, но спасает его представителя Нурика.

Среди других покажут фильм Александры Пустынновой «Неопределенная форма».

«Это лента о первом центре адаптации для трудовых мигрантов в Тамбове. Там изучают русский язык по необычному учебнику: как правильно приветствовать офицера милиции, стоит ли давать взятку, как вести себя с русскими женщинами. На эти и другие вопросы бригада строителей из Узбекистана старательно ищет ответы, как в книге, так и в повседневной жизни», — рассказали устроители фестиваля.

Кроме Ярославля, фестиваль пройдет в Казани, Ростове-на-Дону, Ялте и Москве. Мероприятие проходит при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.