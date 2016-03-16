Мурманск, 16 марта, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Норвежские бизнесмены преуспели в «раскачке» внутреннего рынка рыбной продукции, они могут быть примером для России. Такое мнение, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая перед участниками международной конференции в Мурманске, выразил президент Всероссийской Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров Александр Фомин.

pixabay.com Удачная ловля

«У российских предпринимателей, у российского бизнеса есть конкурентное преимущество, — отметил Фомин. — Мы лучше иностранцев знаем, как работают наши законы, какой менталитет у нашего населения, какие у потребления национальные особенности и не воспользоваться этим — неправильно. В условиях глобальной конкуренции на внешних рынках за реализацию собственной продукции именно раскачка внутреннего рынка является очень важным фактором. И примером тому является то, что сделали норвежские бизнесмены по раскрутке рынка по поставкам охлаждённой и мороженой сёмги. Когда практически за небольшой срок резко увеличились поставки и сегодня, несмотря на то, что санкции существуют два года, эта продукция поставляется из других стран, она остаётся востребованной и популярной в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Мурманске проходит международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Одновременно в областном центре начала свою работу XVII международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии».

Ранее, выступая на конференции, глава регионального правительства Марина Ковтун заявила о намерении сделать Мурманск рыбацкой столицей. «Мурманск должен стать рыбацкой столицей, здесь должно постоянно пахнуть рыбой, как это было», — подчеркнула Ковтун.