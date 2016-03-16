Ярославль, 16 марта, 2016, 16:37 — ИА Регнум. 19 марта, в субботу, на площади Волкова в Ярославле состоится митинг, посвященный ряду городских проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его организатор депутат Ярославской областной Думы Сергей Балабаев.

ИА REGNUM

Участники митинга выступят за сохранение спортивных школ, за качественные дороги и бесплатные парковки в центре города. Также организаторы намерены выразить недоверие и.о. мэра города Алексею Малютину и потребовать его отставки.

По предварительной информации, в мероприятии примут участие представители спортивных федераций региона, родители воспитанников спортшкол, попавших под реорганизацию, болельщики футбольного клуба «Шинник», автомобилисты.

Ранее Балабаев подавал заявку на проведение митинга на центральной площади города — Советской, однако получил отказ в связи с тем, что место не предназначено для проведения подобных мероприятий.