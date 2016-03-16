Лос-Анджелес, США, 16 марта, 2016, 16:26 — ИА Регнум. 20th Century Fox выпустила первый трейлер фантастического фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин». Об этом сегодня сообщила американская газета The Wall Street Journal. Картину снимает режиссёр Тим Бертон, автор фильмов «Эдвард руки-ножницы» и «Сонная Лощина».

Цитата из к/ф «Дом странных детей Мисс Перегрин». реж Тима Бёртон. 2016. США Воспитанники

В российский прокат «Дом странных детей» выйдет 6 октября 2016 года, дистрибьютором стала компания «Двадцатый Век Фокс СНГ».

В основе сюжета фильма — роман американского писателя Ренсома Риггза, опубликованного в 2012 году и попавшего в число бестселлеров The New York Times.

Главный герой картины — мальчик Джейкоб, чьё детство прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Взрослея, Джейкоб понимает, что дедушкины рассказы — всего лишь вымысел, придуманный им на основе ужасных событий Второй Мировой войны. Однако, дедушка умирает, а герой попадает на загадочный остров, где находит тех самых «странных детей».

Продюсерами фильма выступили Питер Чернин, Дженно Топпинг, Каттерли Фроуенфельдер. Главные роли исполнили Эйса Баттерфилд, Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон, Эллисон Дженни и Ким Диккенс.

Американский режиссёр Тим Бертон дважды номинирован на «Оскар» — в 2013 и 2006 годах — за создание мультфильмов «Франкенвини» и «Труп невесты». Признан мастером зрелищного кино с чёрным юмором. Его режиссуре принадлежат фильмы «Алиса в Стране чудес» 2010, «Планета обезьян» 2001, «Бэтмен» 1989. В 2012 году на Международном московском фестивале в России был удостоен Приза за вклад в мировой кинематограф.