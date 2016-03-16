Ташкент, 16 марта, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Управляющий совет Сети по решениям для устойчивого развития (SDSN) и Колумбийский университет составили рейтинг «самых счастливых стран», расположив Узбекистан на 49-й строчке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Ташкенте.

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Узбекистанцы опередили по этому показателю остальные страны Средней Азии. «Позиция Узбекистана в рейтинге не только высокая, но и почетная, поскольку, например, на 50-м месте оказалась Италия, а на 53-м — Япония», — говорится в сообщении.

Казахстан занял 54-е место, Россия — 56-е место, Туркмения — 65-е место, а Киргизия — 85-е. Самая низкая позиция в «Индексе счастья» (по Средней Азии) досталась Таджикистану — 100-е место.

Что касается стран, традиционно занимающих верхние строчки «Индекса счастья», то там все осталось на прежних позициях, если не считать, что Дания (первое место) и Швейцария (второе место) поменялись местами.

Тройку самых счастливых стран замыкает Исландия.

Инициатива SDSN была выдвинута Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном 9 августа 2012 года. Миссия SDSN — мобилизовать научный и технический потенциал академических кругов, гражданского общества и частного сектора для решения проблем перехода к устойчивому развитию на локальном, национальном и глобальном уровнях.

«Индекс счастья» определяется опросами жителей стран-участниц исследования, в котором учитываются макроэкономические показатели и уровень социального обеспечения граждан, уровень здравоохранения, ВВП на душу населения и продолжительность жизни.