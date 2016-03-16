Тамбов, 16 марта, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Между Росгосстрахом и Тамбовским пороховым заводом есть договор страхования ответственности владельца опасного объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Котовска со ссылкой на руководителя филиала «Росгосстрах» в Тамбовской области Александра Бударина.

wikimedia.org Свеча в память о погибших

«В связи со взрывами на Тамбовском пороховом заводе в пятницу 11 марта 2016 года Филиал ПАО «Росгосстрах» в Тамбовской области официально подтвердил свои обязательства в полном объеме перед пострадавшими и родственниками погибших», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным Национального союза страховщиков ответственности владелец предприятия не застраховал свою ответственность. Если произошедшее ЧП будет признано страховым случаем, компенсационные выплаты, положенные законодательством, иждивенцам погибших и пострадавшим будет производить НССО из компенсационного фонда, формируемого всеми участниками рынка страхования ответственности владельцев опасных объектов, сообщали тогда в союзе.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв на заводе произошел 11 марта. В результате погибли пять человек. в больнице остается один пострадавший. Его жизни ничего не угрожает. По предварительным версиям, причиной трагедии могли стать нарушения технологического процесса, неосторожные действия сотрудников или противоправные действия третьих лиц.