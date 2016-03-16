Москва, 16 марта, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Движение по некоторым улицам в центре Москвы будет ограничено из-за проведения праздничного концерта в пятницу, 18 марта. Улицы Варварка, Ильинка, Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, Москворецкая и Кремлёвская набережные полностью перекроют с 12:00 до 20:00, сообщает департамент транспорта Москвы.

pixabay.com Москва

Затруднения движения ожидаются в пятницу во второй половине дня на улицах ЦАО, Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

«Просим водителей, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях в центральную часть города и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движениями и временем введения перекрытий», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за массовых мероприятий внесены изменения в схему и график движения наземного городского транспорта в центре столицы, сообщает ГУП «Мосгортранс». Изменения коснутся работы троллейбусных маршрутов №№ 12, 12ц, 33, 2, 44 и автобусных маршрутов №№ 25, 255, К, 6.

Митинг-концерт «Мы вместе!», посвященный второй годовщине присоединения Крыма к России, пройдет на Васильевском спуске 18 марта с 17:00 до 18:30.