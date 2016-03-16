Берлин, 16 марта, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Германии бывший министр транспорта и представитель баварской партии ХСС Петер Рамзауэр сравнил канцлера Ангелу Меркель с пианистом, который играет на тонущем «Титанике», пишет Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы Ангелы Меркель

По словам Рамзауэра, пианист на «Титанике», как и Меркель, «тоже играл до конца, потому что на рояле можно было играть». Так политик прокомментировал слова канцлера ФРГ о том, что успех «Альтернативы» не является для ХДС проблемой.

14 марта стали известны окончательные итоги выборов в парламенты (ландтаги) трех федеральных земель Германии. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продемонстрировала двузначные результаты в ландтагах южного Баден-Вюртемберга, восточного Саксония-Анхальта и западного Рейнланд-Пфальца.

Напомним, что ранее АдГ не входила в состав ни одного законодательного органа этих земель.