Калининград, 16 марта, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Калининградские экологи-общественники добились возбуждения уголовного дела по факту уничтожения леса нелегальными копателями янтаря. Несколько дней назад активисты общественной организации «Зелёный фронт» опубликовали фотографии с места чёрной добычи янтаря в Зеленоградском районе.

greenfront.su Кратеры на незаконной янтарном карьере под Калининградом

Непосредственно в лесополосе между посёлками Вербное и Надеждино экологи наткнулись на глубокие котлованы, в которых ведётся добыча янтаря-сырца. На снимках изображены кратеры глубиной до 10 метров, напоминающие сцены из фантастических фильмов про неземную цивилизацию. По предварительным подсчетам, чёрные копатели уничтожили более 50 деревьев. Общая площадь снятого грунта составила не менее 3 гектаров.

Как сообщили сегодня, 16 марта, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, предварительный ущерб незаконной деятельностью природе превышает 185 тысяч рублей.

По инициативе прокурора Зеленоградского района, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

Одновременно полицейские задержали 15 человек, пытавшихся добыть в лесополосе янтарь. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, в отношении каждого из нелегальных старателей составлены административные протоколы по статье 7.5 КоАП России («Самовольная добыча янтаря»). Санкция включает штраф в размере 3 тысячи рублей.