В Прикамье продлен срок подачи заявок на инвестиции в строительство моста
Пермь, 16 марта, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Министерство транспорта Пермского края продлило срок подачи заявок на участие в отборе инвестора для строительства моста через реку Чусовую. Документы участников будут принимать до 20 апреля. Ранее планировалось закончить прием заявок 17 марта. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства, — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответственно более чем на месяц сдвигаются все последующие этапы конкурсного отбора. Предварительный квалификационный отбор перенесен с конца марта на 13 мая. Победителя определят в конце августа, а не 18 июля. Подписать концессионное соглашение стороны должны 21 октября. Ранее подписание договора было намечено на 12 сентября 2016 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост через реку Чусовую должен стать концессионным. В январе 2016 года Росавтодор рассмотрел семь региональных проектов государственно-частного партнерства, которые претендуют на деньги, собранные системой «Платон». Среди них строительство моста через Чусовую и обход Перми. По предварительным данным, капитальные затраты на (3,6 км моста и 10,5 км дороги) могут составить 13,9 млрд руб. Из них федеральные средства составят 6,9 млрд руб., 4,7 млрд руб. должен вложить какой-либо инвестор, еще 2,2 млрд руб. — региональный бюджет.
Концессионер-инвестор должен построить мост в течение трех лет, реконструировать прилегающие участки дорог, отремонтировать старый мост и затем в течение 12 лет будет содержать объекты концессионного соглашения.
Как заявлял министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев в феврале 2016 года, документацию для участия в отборе инвесторов для заключения концессионного соглашения по строительству моста через Чусовую запросили несколько потенциальных инвесторов. Среди них — ДСК «Автобан» и «Газпромбанк».