Пермь, 16 марта, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Министерство транспорта Пермского края продлило срок подачи заявок на участие в отборе инвестора для строительства моста через реку Чусовую. Документы участников будут принимать до 20 апреля. Ранее планировалось закончить прием заявок 17 марта. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства, — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответственно более чем на месяц сдвигаются все последующие этапы конкурсного отбора. Предварительный квалификационный отбор перенесен с конца марта на 13 мая. Победителя определят в конце августа, а не 18 июля. Подписать концессионное соглашение стороны должны 21 октября. Ранее подписание договора было намечено на 12 сентября 2016 года.

pixabay.com Мост через реку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост через реку Чусовую должен стать концессионным. В январе 2016 года Росавтодор рассмотрел семь региональных проектов государственно-частного партнерства, которые претендуют на деньги, собранные системой «Платон». Среди них строительство моста через Чусовую и обход Перми. По предварительным данным, капитальные затраты на (3,6 км моста и 10,5 км дороги) могут составить 13,9 млрд руб. Из них федеральные средства составят 6,9 млрд руб., 4,7 млрд руб. должен вложить какой-либо инвестор, еще 2,2 млрд руб. — региональный бюджет.

Концессионер-инвестор должен построить мост в течение трех лет, реконструировать прилегающие участки дорог, отремонтировать старый мост и затем в течение 12 лет будет содержать объекты концессионного соглашения.

Как заявлял министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев в феврале 2016 года, документацию для участия в отборе инвесторов для заключения концессионного соглашения по строительству моста через Чусовую запросили несколько потенциальных инвесторов. Среди них — ДСК «Автобан» и «Газпромбанк».