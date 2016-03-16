Таллин, 16 марта, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В 2015 году несовершеннолетние лица совершили в Эстонии 623 преступления против личности, то есть по 1,8 преступлению в день. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 марта, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на данные аналитической службы отдела уголовной политики Министерства юстиции страны.

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Отмечается, что большая часть насильственных преступлений совершается дома и чаще всего связана с потреблением алкоголя. В публичных местах совершается значительно меньше преступлений, связанных с применением насилия, и их количество из года в год сокращается.

Комментируя статистику, председатель правовой комиссии парламента Эстонии, член Социал-демократической партии Хельо Пикхоф отметила, что молодым преступникам необходимо более четко разъяснять тяжесть их деяний. Кроме того, они должны нести большую, чем прежде, ответственность за причиненный ущерб. В качестве одной из новых мер воздействия предлагается дать им возможность встретиться со своей жертвой при согласии последней, чтобы они лучше прочувствовали нанесенный ущерб.

Пикхоф отметила, что государство должно активнее работать с родителями малолетних преступников, чтобы повлиять на молодых людей через дом и семью. «Если человек проявляет агрессию, в идеале нужно определить именно такое наказание, которое наилучшим образом повлияло бы на его насильственное поведение», — добавила она.

Напомним, 15 марта в парламенте Эстонии обсуждался вопрос преступлений против личности. Помимо членов правовой комиссии в дискуссии приняли участие руководитель аналитической службы отдела уголовной политики Министерства юстиции Яко Салла, советник службы надзора Кайре Тамм и лектор Тартуского университета по социологии права Анна Маркина.