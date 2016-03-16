Тобольск, Тюменская область, 16 марта, 2016, 14:55 — ИА Регнум.



pixabay.com Хирургическая операция

Тобольская больница выплатит жителю Пятигорска 150 тысяч рублей за салфетку, оставленную во время операции в ноге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Установлено, что 11 декабря 2013 года житель города Пятигорска, находясь проездом на авто-заправочной станции в городе Тобольске, поскользнулся и упал, получив закрытый перелом правого бедра. В тот же день потерпевший был доставлен в областную больницу №3 Тобольска, где 24 декабря ему провели операцию — остеосинтез правового бедра пластиной и 6 января 2014 года выписали. Мужчина выполнял все назначения врачей, но его состояние после операции стало ухудшаться. В декабре 2014 года больной доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Ставрополя и прооперирован. В ходе операции ставропольские медики нашли оставленную в декабре 2013 года в ноге пострадавшего марлевую салфетку и удалили ее.

В феврале 2015 года мужчина обратился в Тобольский городской суд с иском к больнице, где его прооперировали, о возмещении вреда. Лечебное учреждение иск не признало. Сегодня, 16 марта, Тобольский городской суд, рассмотрев дело, взыскал с областной больницы в пользу заявителя 150 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

И это не первый случай халатности тюменских людей в белых халатах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в июне 2013 года 55-летнего мужчину с язвой желудка доставили в ишимскую больницу №4 и прооперировали. Через несколько дней его выписали, назначив амбулаторное лечение, а 18 июля состояние мужчины ухудшилось. Медики диагностировали у него послеоперационный абсцесс брюшной полости из-за оставленной там марлевой салфетки и повторно прооперировали.

Пострадавший пациент предъявил в Ишимский городской суд иск к больнице о возмещении морального вреда. Суд взыскал с областной больницы в пользу заявителя 300 тысяч рублей в счет возмещения вреда и оштрафовал медучреждение на 150 тысяч за неудовлетворение его требований в добровольном порядке (статья 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Следственный комитет Карелии сообщил о шокирующем случае, который произошел в Калевальской районной больнице весной 2015 года. Туда поступила 17-летняя беременная с необходимостью неотложного кесарева сечения. Во время операции ребенка спасти не удалось. Несколько месяцев спустя молодая женщина стала себя плохо чувствовать. Выяснилось, что в ее организме находится инородное тело — врачи забыли в полости ее живота марлевую повязку. Пришлось делать повторную операцию.

Отметим, в конце января в Госдуму РФ внесен законопроект о праве пациентов на видеозапись действий врачей во время хирургического вмешательства с применением общей анестезии. Инициатива размещена в базе электронных документов Госдумы.

Согласно статистике, в России в течение года в телах пациентов, перенесших операции, обнаруживается около 3 тысяч предметов, в числе которых тампоны, марля и прочие атрибуты оперативного вмешательста, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.