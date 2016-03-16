Рыбинск, Ярославская область, 16 марта, 2016, 14:38 — ИА Регнум. 16 марта в Рыбинске (Ярославская область) сотрудники полиции задержали Шакира Абдуллаева — кандидата в мэры города от КПРФ. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной Думы от фракции коммунистов Эльхан Мардалиев, Абдуллаев был задержан в момент проведения агитационной работы.

фото rybkprf.ru Шакир Абдуллаев

«Он ехал на арендованной машине со звукоусилителем, скандируя лозунг «Поддерживайте Абдуллаева». К нему подъехал наряд патрульно-постовой службы и, усомнившись, что кандидат может проводить агитацию подобным образом, задержал его до выяснения обстоятельств. Мол, давайте выясним, можно ли вам этим заниматься», — пояснил Эльхан Мардалиев.

Депутат отмечает, что акция была предварительно согласована и произошедшее в партии расценивают не иначе как провокацию.

«Сейчас заканчивается предвыборная кампания, пятница — последний день, когда можно проводить агитацию. Это время ценится на вес золота. Кандидат имеет полное право рассказывать людям о себе. Расценивать агитацию как митинг, пикет или что-то в этом роде — это полная чушь», — отметил Мардалиев.

Сейчас Шакир Абдуллаев отпущен из полиции.

«Отпустили и кандидата и машину. Нарушений не нашли. Но два часа работы мы потеряли», — резюмировал Эльхан Мардалиев.