Калуга, 16 марта, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В 2015 году сотрудниками калужского областного Управления МВД России было выявлено 623 преступления экономической направленности, из них две трети (412) — это тяжкие и особо тяжкие составы, рассказали на пресс-конференции с журналистами региональных СМИ начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области Сергей Никитенко и его заместитель Альберт Дуков.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области

По словам полицейских практически каждое 4 экономическое преступление было совершено в крупном и особо крупном размере (141), каждое третье — это преступление против собственности (182), 90% которых составляют мошеннические действия (113), а также присвоение или растрата вверенного имущества (56).

Калужскими полицейскими также было выявлено 41 преступление, связанное с освоением бюджетных денежных средств, 29 — с потребительским рынком, 31 — с операциями с недвижимостью. В целом, установлено 296 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в отношении 234 — уголовные дела направлены в суд.

Так, по результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД, в августе 2015 возбуждено уголовное дело по факту хищения 70 млн. рублей, выданных банком в качестве кредита для одного из предприятий. В декабре 2015 года уголовное дело в отношении двух лиц направлено в суд. Причинённый ущерб, возмещён в полном объёме (имущество фигурантов арестовано).Также, подходит к концу и расследование уголовного дела бывшего министра дорожного хозяйства области Андрея Белозерова. В мае 2016 года следствие планирует передать материалы в суд. Кстати, помимо министра в деле фигурируют еще 11 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея Белозерова и его заместителя Павла Лучко по подозрению в получении взятки. По оперативным данным, министр и его заместитель получили взятку в размере 2,9 млн рублей от руководителя фирмы за сокрытие нарушений выявленных при проведении ремонтных работ на территории области.

По словам следователя по особо важным делам калужского регионального следственного управления Следственного комитета России Руслана Туктарова, по делу проходит также заместитель начальника ГКУ «Калугадорзаказчик». По версии следствия, в период с сентября 2014 года по август 2015 года заместитель начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» неоднократно получал от представителей частных фирм взятки на общую сумму превышающую 1 млн рублей за сокрытие выявленных нарушений при производстве ремонта автомобильных дорог на территории Калужской области. После получения взяток подозреваемый передавал часть полученных сумм заместителю министра дорожного хозяйства Калужской области и министру дорожного хозяйства в виде взяток за сокрытие выявленных нарушений и будущее покровительство деятельности фирм.