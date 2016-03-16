Ереван, 16 марта, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Парламент Армении на заседании 16 марта единогласно принял во втором и окончательном чтении предложенные главой оппозиционной фракцией «Наследие» Заруи Постанджян поправки в закон «О регламенте НС», которые предусматривают считать нарушителями тех депутатов, которые регистрируются или голосуют за своих отсутствующих коллег.

Photolure Депутат из РПА голосует за соседа

18 февраля, комиссия Национального Собрания Армении по этике приняла решение в связи с жалобой против семи депутатов, которые обвинялись в том, что голосовали за отсутствовавших коллег в ходе сессии парламента в конце 2015 г. Комиссия постановила, что парламентариями нарушены нормы этики.

В комиссию были представлены видеоматериалы, на которых семь депутатов, в основном из правящей Республиканской партии, голосуют вместо отсутствующих коллег. Подобные кадры неоднократно появлялись в армянской прессе и раньше, однако из-за отсутствия соответствующего законодательства не имели никакого влияния на любящих нажимать лишние кнопки депутатов.

До принятия поправок, нарушителями порядка считались те депутаты, которые в ходе заседания шумят, употребляют оскорбительные выражения. Сейчас признавать нарушителями будут также тех избранников, которые регистрируются или голосуют за своих коллег.

Однако, кроме признания подобных депутатов нарушителями, регламент НС не предусматривает других наказаний, которые применяются в парламентах других стран, например, лишение права голоса.

Накануне, выступая в парламенте Заруи Постанджян отметила, что законопроект стал результатом компромисса, и лично она считает, что санкции в отношении депутатов, голосующих за своих коллег, должны быть более жесткими. И тем не менее, Постанджян считает этот законопроект шагом вперед.